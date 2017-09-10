ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения профилактических мероприятий В Воронеже полицейские выявили факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции в одной из торговых точек.

Проходя мимо магазина, расположенного в микрорайоне "Тепличный", стражи порядка заметили 17-летнего парня, который нёс в руках литровую бутылку разливного пива. На вопрос, где он взял алкоголь, несовершеннолетний пояснил, что купил его в данной торговой точке.

Деяние продавца, реализовавшего пиво подростку, было задокументировано. В ходе проверки выяснилось, что 28-летняя местная жительница, уже привлекалась к административной ответственности за "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". По факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в отношении неё вынесено судебное решение, женщине было назначено наказание в виде денежного штрафа. Тогда она реализовала пиво 16-летнему подростку.

В настоящее время в отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции".