ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начиная с 2014 года, Федеральное агентство научных организаций в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых учёных подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» ФЦП «Жилище» выдало государственных жилищных сертификатов на сумму 1,186 млрд рублей (по состоянию на 29.09.2017 года).

За это время социальные выплаты (государственные жилищные сертификаты) получили 649 молодых учёных. В частности, учёные Центрального аппарата ФАНО России получили 395 сертификатов, Уральского территориального управления (далее – ТУ) – 70 сертификатов, Сибирского ТУ – 149, Дальневосточного ТУ – 35.

Руководитель ФАНО России Михаил Котюков считает, что вопросы обеспечения жильём молодых учёных являются принципиально важными для формирования кадрового потенциала.



«До 2019 года совокупный объём выплат на приобретение жилья должен превысить два миллиарда рублей», - заявляет Михаил Котюков.