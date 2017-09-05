ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство увеличило финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Подписанными постановлениями внесены изменения в постановления Правительства от 25 июня 2015 года №628, №629, №630, от 21 августа 2015 года №877, №878, от 28 августа 2015 года №899, в соответствии с которыми на Дальнем Востоке создаются территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» (Хабаровский край), «Надеждинская» (Приморский край), «Хабаровск» (Хабаровский край), «Кангалассы» (Республика Саха (Якутия)), «Михайловский» (Приморский край), «Камчатка» (Камчатский край).

Внесёнными изменениями финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития за счёт средств федерального бюджета увеличено в общем объёме на 5362,96 млн рублей. В том числе: финансирование ТОР «Михайловский» увеличено на 2490,72 млн рублей, ТОР «Надеждинская» – на 1753,8 млн рублей, ТОР «Хабаровск» – на 1071,18 млн рублей, ТОР «Кангалассы» – на 47,26 млн рублей.

Мероприятия по созданию территорий опережающего социально-экономического развития финансируются в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Предусматривается также увеличение финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития за счёт региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.