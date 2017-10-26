ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в преддверии Дня народного единства запустил с социальных сетях флешмоб #мыедины #крым, а также пригласил всех желающих присоединиться к нему. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Так, Аксёнов изменил обложку профиля и написал, что для него самым ярким примером единения крымчан является Крымская весна.



Он отметил, что ещё один впечатляющий символ единства – Крымский мост, "который прямо сейчас строит вся Россия". "Передаю эстафету моим землякам. Что значит единство для вас?" – заключил Глава республики.