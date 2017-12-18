ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Технопарк «Якутия» и Фонд развития Интернет инициативы будут совместно развивать, и поддерживать стартап-проекты. Соглашение между сторонами было подписано на площадке выставки «Тепло вечной мерзлоты» в рамках Дней Якутии в Москве.

Развивать стартапы будут при помощи видео-лекций, методических материалов, онлайн консультаций по предпринимательству в рамках Преакселератора ФРИИ.

Резиденты якутского технопарка также представили свои проекты в формате кратких презентаций. На каждую из них было отведено по три минуты. Надо сказать, что многие не смогли уложиться в регламентированное количество времени настолько увлеченно говорили о своих проектах.

Прозвучало более 10-ти выступлений. Наиболее широко был представлены проекты с использованием различных технологичных решений. К примеру, система учёта и анализа поведения посетителей супермаркетов, дающая возможность более эффективной работы с покупателями вызвала особый интерес экспертов. Учёт посетителей при помощи сигнала вай-фай модуля смартфона позволит по словам разработчика (ООО «Каунт Технолоджис») оперативно отслеживать реакцию на маркетинговые акции. Если взглянуть шире, то при помощи этой технологии получится эффективно оценивать открытие новых торговых точек, замерять нагрузку на автомобильные и пешеходные пути с целью их оптимального использования.

С помощью смартфона можно открывать и закрывать двери без использования привычных и неудобных ключей, а датчик препятствий для слепых по задумке разработчика будет стоить дешевле зарубежного аналога.

Состоялись содержательные питч-сессии компании «Саха Чай», компании лакокрасочных материалов «Бигэ», вакцин ООО «Хоту бакт», проекта по очистке воды с применением водокислородных аппаратов, направленные на расширение уже существующих производств.