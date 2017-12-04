ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с президентом и главным исполнительным директором корпорации General Electric Healthcare (GE Healthcare) в России и СНГ Ниной Канделаки. Темой диалога стала поставка в Приморье оборудования для оснащения будущего центра ядерной медицины, а также организация обучения специалистов для работы на современной медицинской технике.

Как сообщила Нина Канделаки, корпорация General Electric Healthcare работает в сфере медицинских технологий уже на протяжении 125 лет. В настоящее время в России открыто сборочное производство оборудования GE Healthcare. Техника, производимая в Московской области, поставляется в учреждения здравоохранения по всей стране, в том числе в Приморье. Сейчас в больницах и поликлиниках края установлено около 3,5 тысяч единиц оборудования GE Healthcare.

«Сейчас мы в сотрудничестве с “Роснефтью” занимаемся реализацией нефтехимического проекта в Большом Камне. Также GE Healthcare хотела бы поучаствовать в проекте по строительству центра ядерной медицины на острове Русский», – отметила представитель корпорации.

Андрей Тарасенко ответил, что край заинтересован в таком сотрудничестве и подчеркнул, что новый центр должен предоставлять весь комплекс медицинских услуг, чтобы пациенты могли обследоваться и проходить лечение в одном месте.

«Сегодня всё разбросано по субъектам, нет целой системы. Поэтому больной вынужден ездить по регионам. Нужен единый центр», – заявил глава региона.

По словам Нины Канделаки, корпорация GE Healthcare обладает полным спектром оборудования, необходимого для оснащения подобного комплекса, – от производственного до диагностического.

«Мы готовы стать технологическим партёром, который будет обеспечивать полный жизненный цикл техники. Продуктивность использования оборудования позволит облегчить стоимость всего проекта, чтобы на выходе цена услуг для фонда обязательного медицинского страхования была максимально доступной», – отметила она.

Было подчеркнуто, что в настоящее время по предварительной договорённости с Администрацией края корпорация формирует предложение по поставке необходимой техники и готовит проект здания центра с указанием мест её размещения.

Также в ходе встречи был затронут вопрос о подготовке кадров для работы на новом оборудовании. Андрей Тарасенко акцентировал внимание партнёров на необходимости обучения специалистов на базе самого центра ядерной медицины. По словам главы региона, эта задача – принципиально важная.

«Центр должен обучать специалистов, это такая же необходимая функция, как диагностика и лечение. Нужно, чтобы будущие выпускники могли проходить подготовку прямо в центре, ведь им потом работать на этом оборудовании», – подчеркнул глава Приморья.

По мнению руководителя края, партнёром в организации обучающей деятельности будущего медучреждения может стать Дальневосточный федеральный университет, осуществляющий обучение специалистов в области ядерной медицины. Также среди направлений взаимодействия с вузом – исследовательская деятельность на базе центра.

Кроме того, для расширения направлений использования медтехники, которая должна быть установлена в новом центре, университету дано поручение организовать подготовку радиофизиков и радиохимиков.

«В ближайшее время мы обсудим с руководством ДВФУ все возможности взаимодействия в этом направлении», – отметил присутствовавший на встрече вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

В свою очередь Нина Канделаки подчеркнула, что корпорация готова оказывать содействие региону в организации стажировок специалистов будущего центра на базе крупнейших европейских медучреждений.

Отметим, в апреле 2015 года Администрация Приморского края и компания General Electric подписали Протокол о намерениях, где были обозначены основные направления сотрудничества, одно из которых – здравоохранение.