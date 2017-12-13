ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Опыт работы программы по переселению соотечественников обсудили участники II Международного круглого стола «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток». Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, работа по поддержке переселенцев должна носить системный характер.

«Мы вместе делаем благое дело, являемся творцами современной истории России. В этой новой истории важное значение имеет возвращение старообрядцев домой. Впервые в специальном документе – Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая была утверждена распоряжением Правительства России 20 июня этого года – одно из положений этого программного документа касается содействию переселения соотечественников-старообрядцев на Дальний Восток. В рамках этой концепции 30 ноября Председатель Правительства подписал план реализации. Мы работаем в рамках этих программных документов. Наше сегодняшнее мероприятие имеет уже и оформленную институциональную государственную основу, чтобы дальше этим заниматься системно, а не эпизодически. Нам дорог каждый человек, который переезжает на Дальний Восток, связывает с регионом свою судьбу. Отталкиваясь от конкретных примеров, решения конкретных проблем мы можем настраивать всю систему поддержки и делать работу результативной», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам митрополита Русской Православной Старообрядческой Церкви владыки Корнилия, несколько десятилетий назад нельзя было представить такое внимание со стороны государства к старообрядчеству.

«Нужно, чтобы как можно больше людей понимали, что старообрядцы всегда были честными и трудолюбивыми людьми, что те, кто возвращается, сохранили свою русскость, которая сейчас очень нужна России. Сейчас государство принимает меры, чтобы этот процесс возвращения старообрядцев начался. Нужно, чтобы добрые русские православные традиции возвращались на родную землю. Старообрядцы готовы обрабатывать землю, чтобы она приносила пользу. Тем более в таком стратегически важном месте как Дальний Восток», – подчеркнул владыка Корнилий.

Как пояснил генеральный директор Агентства по привлечению человеческого капитала на Дальний Восток Валентин Тимаков, работа по возвращению старообрядцев на Дальний Восток началась год назад. Для этого Агентство сформировало экспертную платформу, привлекая представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций. «У нас уже есть понимание как сделать процесс более простым, облегченным, как ликвидировать бюрократические препоны, которые существуют», – подчеркнул он.