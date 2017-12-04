ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для качественного изменения в сфере малого и среднего предпринимательства необходимо обратить внимание на проектную культуру и помочь в освоении лучших практик со стороны специализированных организаций – Корпорации МСП, общественных бизнес-объединений как «ОПОРА России». Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

«Ключевой вопрос, которым нужно заниматься, - формировать проектную культуру в отношении дальневосточного бизнеса. Людей необходимо учить, объяснять им, делать это на месте. Сейчас современные средства коммуникации позволяют это сделать достаточно оперативно. Должна быть сформирована специальная программа – «от стажёра до партнёра». Нужно обучать этому особенно малый бизнес, рассказывать им, что называется, с самых азов, как выстроить бизнес, как получать финансирование и многое другое. Проектная культура имеет, на мой взгляд, для развития сегмента малого и среднего предпринимательства центральное значение», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Стоит отметить, что вопрос улучшения качества делового климата в регионах Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поднял на заседании президиума Государственного совета, посвящённого вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, прошедшего во Владивостоке. Глава государства подчеркнул, что все дальневосточные субъекты должны улучшить показатели качества делового климата.

«Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции. Это, безусловно, нужно всегда иметь в виду», - подчеркнул глава государства.ия России.