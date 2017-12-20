ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минвостокразвития России разработало и внесло в Правительство Российской Федерации законопроект о въезде иностранных граждан по электронной визе через все международные аэропорты Дальнего Востока. Об этом сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Президент страны поручил распространить механизм электронной визы на все без исключения международные аэропорты Дальнего Востока. Такой законопроект уже внесён в Правительство России. Мы считаем, что с 2018 года мы это сделаем не только для Владивостока, а для всех международных аэропортов. Из Токио можно будет по электронной визе прилететь в Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и другие города», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев и распространить механизм электронной визы на другие международные аэропорты для Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, прошедшего в сентябре 2017 года во Владивостоке.

Отметим, что отдельно прорабатывается вопрос с модернизацией и реконструкцией дальневосточных аэропортов. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития о выделении из федерального бюджета финансирования на реконструкцию 40 аэропортов Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Чукотки, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.