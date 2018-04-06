06.04.2018, 14:48
"Газпром нефть" отгрузила сотую партию нефти с российского арктического шельфа
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром нефть" завершила сотую отгрузку нефти сорта ARCO с морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная", расположенной на российском арктическом шельфе. Юбилейную транспортировку осуществил танкер "Кирилл Лавров".
Платформа "Приразломная" - первый и единственный нефтедобывающий проект на российском арктическом шельфе. Первая партия нефти с Приразломного месторождения была отгружена в апреле 2014 года. С начала промышленной эксплуатации месторождения с платформы "Приразломная" отгружено более 6,6 млн тонн нефти.
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная", Печорское море.
Спрос на нефть ARCO, добываемую на шельфе Печорского моря, обусловлен такими особенностями сорта, как высокая плотность (около 906 кг на кубический метр), низкий показатель коксового остатка, большое количество фракций, используемых для производства масел. Продукты, получаемые из этой нефти путём глубокой переработки, имеют широкий спектр применения - в частности, используются в шинной, фармацевтической и космической промышленности.
"Разрабатывая Приразломное месторождение, мы реализуем смелый и амбициозный проект в экстремальных природно-климатических условиях. Успешно завершив сотую отгрузку нефти с платформы „Приразломная", мы подтвердили, что добыча углеводородов на российском арктическом шельфе эффективна и безопасна, а нефть сорта ARCO заняла прочное место на мировом рынке", - отметил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев.
В настоящее время "Приразломное" является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. К настоящему моменту на "Приразломной" добыто уже более 6,6 млн тонн нефти. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".
Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Устья скважин, эксплуатируемых на месторождении, находятся внутри платформы - её корпус одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения - 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает "мокрый" способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.
Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки, которая срабатывает мгновенно. Рядом с платформой несут постоянное аварийное дежурство специализированные ледокольные суда, оборудованные новейшими комплексами нефтесборного оборудования.
"Приразломная" работает в соответствии с принципом "нулевого сброса": использованный буровой раствор, шлам и другие технологические отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину.
Платформа "Приразломная" - первый и единственный нефтедобывающий проект на российском арктическом шельфе. Первая партия нефти с Приразломного месторождения была отгружена в апреле 2014 года. С начала промышленной эксплуатации месторождения с платформы "Приразломная" отгружено более 6,6 млн тонн нефти.
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная", Печорское море.
Спрос на нефть ARCO, добываемую на шельфе Печорского моря, обусловлен такими особенностями сорта, как высокая плотность (около 906 кг на кубический метр), низкий показатель коксового остатка, большое количество фракций, используемых для производства масел. Продукты, получаемые из этой нефти путём глубокой переработки, имеют широкий спектр применения - в частности, используются в шинной, фармацевтической и космической промышленности.
"Разрабатывая Приразломное месторождение, мы реализуем смелый и амбициозный проект в экстремальных природно-климатических условиях. Успешно завершив сотую отгрузку нефти с платформы „Приразломная", мы подтвердили, что добыча углеводородов на российском арктическом шельфе эффективна и безопасна, а нефть сорта ARCO заняла прочное место на мировом рынке", - отметил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев.
В настоящее время "Приразломное" является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. К настоящему моменту на "Приразломной" добыто уже более 6,6 млн тонн нефти. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".
Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Устья скважин, эксплуатируемых на месторождении, находятся внутри платформы - её корпус одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения - 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает "мокрый" способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.
Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки, которая срабатывает мгновенно. Рядом с платформой несут постоянное аварийное дежурство специализированные ледокольные суда, оборудованные новейшими комплексами нефтесборного оборудования.
"Приразломная" работает в соответствии с принципом "нулевого сброса": использованный буровой раствор, шлам и другие технологические отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину.
Источник: Газпром нефть