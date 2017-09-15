Генсекретарь ОДКБ встретился с главой Региональной Делегацией МККК в России, Беларуси и Молдове
15.09.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 сентября 2017 года в г. Москве в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялась встреча между Генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым и Главой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Бартом.
Повестка дня встречи охватывала широкий круг вопросов взаимодействия двух международных организаций в гуманитарной сфере: от гуманитарных аспектов современной антикризисной деятельности до механизмов учета норм международного гуманитарного права в ходе планирования, подготовки и применения формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. В ходе доверительного обмена мнениями проведен обзор наиболее перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между ОДКБ и МККК в гуманитарной сфере в русле принятой Советом коллективной безопасности в 2016 году Стратегии ОДКБ до 2025 года. Один из важных итогов встречи – подтверждение взаимной заинтересованности в активизации участия представителей МККК в совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство» и «Взаимодействие» в роли руководителей занятий с офицерами и солдатами-миротворцами по гуманитарной проблематике.
Повестка дня встречи охватывала широкий круг вопросов взаимодействия двух международных организаций в гуманитарной сфере: от гуманитарных аспектов современной антикризисной деятельности до механизмов учета норм международного гуманитарного права в ходе планирования, подготовки и применения формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. В ходе доверительного обмена мнениями проведен обзор наиболее перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между ОДКБ и МККК в гуманитарной сфере в русле принятой Советом коллективной безопасности в 2016 году Стратегии ОДКБ до 2025 года. Один из важных итогов встречи – подтверждение взаимной заинтересованности в активизации участия представителей МККК в совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство» и «Взаимодействие» в роли руководителей занятий с офицерами и солдатами-миротворцами по гуманитарной проблематике.
Источник: ОДКБ