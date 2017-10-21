ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Вятские Поляны» в Кировской области.

«Создать территорию опережающего социально- экономического развития «Вятские Поляны» на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, имея в виду, что её функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», - говорится в документе.

Постановлением также определены виды экономической деятельности, при которых на территории ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов за первый год реализации инвестпроекта (2,5 млн рублей) и минимальное число создаваемых ими за тот же период новых постоянных рабочих мест (10).