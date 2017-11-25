ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О состоянии оплаты труда в агропромышленном комплексе Республики Татарстан доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«В целом по республике при положительных темпах роста натуральных показателей сельхозорганизаций цены на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник упали практически вдвое, по молоку цена на 1,5 рубля ниже прошлогодней, что негативно отразилось на финансовых результатах, - сказал Марат Ахметов. - По отрасли растениеводства при росте затрат до 24 млрд. руб. прибыль от реализации ожидается ниже 3 млрд. руб., что на 1,5 млрд. руб. меньше прошлогоднего уровня».

Марат Ахметов также сообщил, что среднемесячная заработная плата в АПК республики за 9 месяцев текущего года составила 23,2 тыс. руб., в том числе по сельскому хозяйству - 20,9 тыс. руб. (без пищевой промышленности), это 66,4% от средней зарплаты по экономике, но с ростом 14% к прошлому году.

Рост средней зарплаты произошёл за счёт повышения производительности труда на 14% (1,7 млн. руб.) при сохранении числа работающих. Традиционно в числе передовиков, где зарплата выше среднего уровня 20,9 тыс. руб., районы с высокотехнологичными комплексами - Тукаевский район, Зеленодольский район, Пестречинский район.

«В Атне, Балтасях, Актаныше без внешних инвесторов заработная плата сельских тружеников выше республиканского уровня и ненамного отстаёт от других сфер экономики районов, что говорит о хорошей работе с внутренними резервами хозяйств», - отметил Марат Ахметов.

По его словам, ещё один наглядный пример - соотношение средней зарплаты в сельской отрасли к республиканскому уровню (31,4 тыс. руб.). Только в Тукаевском районе уровень заработной платы на 11% выше средней по экономике. При этом в «красной зоне» как нефтяные районы - Азнакай, Бавлы, Черемшан, так и Рыбная Слобода, Новошешминский, Верхне-Услонский, Агрызский районы, где работники в сельском хозяйстве получают почти в 2 раза ниже республиканского уровня.

Марат Ахметов отметил, что ставится задача и по усилению работы с профсоюзом. Наибольшее количество жалоб идет как раз из районов «красной зоны», где работодатель игнорирует законные желания работников, не позволяя создать первичные профсоюзные организации.

«Сегодня, кроме заработанного рубля, другого эффективного рычага воздействия на человека, на его интересы в рыночной экономике, нет. Достойная зарплата – самый лучший стимул. Эту истину обязаны осознать все руководители, но многие от этого пока далеки», - сказал Марат Ахметов.

Он сообщил, что анализ работы проблемных хозяйств, сделанный специалистами Минсельхоза РТ с выездом на места, выявил основные точки роста по организации оплаты труда. Это, прежде всего, вопросы учета, своевременность выплаты заработной платы.