ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Астане проходит 5-ое заседании совместной коллегии спасательных ведомств Белоруссии, России и Казахстана. В нём принимают участие главы МЧС России и Белоруссии Владимир Пучков и Владимир Ващенко, а также глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов.

На заседании Владимир Пучков заявил о том, что укрепление приграничного сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном поможет эффективнее бороться с катастрофами.

«География природных угроз не признает государственных границ, а борьба со стихией в одиночку не может быть эффективна. Только консолидация международных усилий в области борьбы с катастрофами является залогом безопасного будущего», - сказал министр.

Он сообщил, что ключевым элементом в борьбе с рисками и угрозами является укрепление приграничного и регионального сотрудничества.

«Взаимодействие наших служб уже имеет хорошие и добрые традиции, и я уверен, что совместное заседание придаст новый импульс наращиванию потенциала каждой службы и позволит развивать многостороннее сотрудничество в сфере безопасности жизнедеятельности населения», - отметил Владимир Пучков.

Глава МЧС России подчеркнул, что ведомства трех стран постоянно «держат руку на пульсе», оперативно отслеживают динамику изменений в области борьбы с катастрофами и обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В Астане главы МЧС России, Белоруссии и МВД Казахстана в формате совместной коллегии наметят вектор дальнейших усилий по укреплению региональной безопасности на 2017-2018 годы.