Глава МЧС: "Укрепление приграничного сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном поможет эффективнее бороться с катастрофами"
На заседании Владимир Пучков заявил о том, что укрепление приграничного сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном поможет эффективнее бороться с катастрофами.
«География природных угроз не признает государственных границ, а борьба со стихией в одиночку не может быть эффективна. Только консолидация международных усилий в области борьбы с катастрофами является залогом безопасного будущего», - сказал министр.
Он сообщил, что ключевым элементом в борьбе с рисками и угрозами является укрепление приграничного и регионального сотрудничества.
«Взаимодействие наших служб уже имеет хорошие и добрые традиции, и я уверен, что совместное заседание придаст новый импульс наращиванию потенциала каждой службы и позволит развивать многостороннее сотрудничество в сфере безопасности жизнедеятельности населения», - отметил Владимир Пучков.
Глава МЧС России подчеркнул, что ведомства трех стран постоянно «держат руку на пульсе», оперативно отслеживают динамику изменений в области борьбы с катастрофами и обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В Астане главы МЧС России, Белоруссии и МВД Казахстана в формате совместной коллегии наметят вектор дальнейших усилий по укреплению региональной безопасности на 2017-2018 годы.