ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в г.Байконур (Казахстан). В аэропорту «Крайний» главу РТ встретил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

Сегодня на космодроме Байконур в 10:21 по московскому времени состоится запуск российского космического корабля «Союз МС-07», экипаж которого должен доставить на Международную космическую станцию флаг Ворлдскиллз. Флаг вернут обратно на Землю в феврале следующего года, после чего его отправят в эстафету по 21 стране мира. В Татарстан флаг прибудет в 2019 году к открытию мирового первенства по рабочим профессиям Ворлдскиллз Казань - 2019.

Перед запуском ракеты Рустам Минниханов планирует встретиться с членами экипажа космического корабля: космонавтом Антоном Шкаплеровым, астронавтами Скоттом Тинглом (США) и Норишиге Канаи (Япония).

Также Рустам Минниханов посетит музей космодрома «Байконур» и мемориальный комплекс «Коркыт-Ата»