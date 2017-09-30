

"Сегодня знаменательный день ­­- окончание первого этапа большой реконструкции, восстановления городского парка. В последующие годы работа будет продолжена. Как говорит наш губернатор, будем стремится к тому, чтобы новый парк стал центром притяжения, отдыха и развлечений", - сказал глава городского округа Электрогорск Денис Семёнов, его цитируют в релизе.



Он добавил, что парк возродили благодаря программе "Парки Подмосковья", в рамках которой было выделено порядка 20 миллионов рублей.



Глава городского округа поблагодарил и вручил грамоты всем, кто принимал участие в реконструкции, трудился, чтобы подарок электрогорцам был готов в срок.



В церемонии открытия приняли участие глава Ногинского района Игорь Красавин, председатель городского совета депутатов Роман Тикунов и настоятель электрогорского храма Александр Мельничук.



Подарком для жителей стали объёмные буквы "Мы желаем счастья вам", установленные вдоль центральной части парка. Электрогорцы выстроились в очередь, чтобы сделать эффектное селфи возле них.



Гости праздника гуляли в обновлённом парке с 12 часов. Для всех желающих работала ярмарка "Дары осени", проходили мастер-классы, анимация для детей и концертная программа для старшего поколения. Для молодёжи на новой большой сцене выступили музыкальные группы Green Street и Lalo Project.



Реконструкция городского парка Электрогорска началась в 2014 году по губернаторской программе "Парки Подмосковья". В 2015-2016 годах работа продолжилась. В парке провели благоустройство, спилили старые сухие деревья и высадили молодые, выложили брусчаткой центральную часть, сделали велодорожки, оборудовали два детских игровых комплекса, скейт-площадку и воркаут.



В 2017 году на территории установили 166 опор освещения, две беседки, перголу, сцену, малые формы, подключили систему видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город".

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Городской парк в Электрогорске открылся после реконструкции, церемония открытия состоялась в субботу, сообщает Павлово-Посадское информагентство.