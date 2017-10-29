ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева проверила состояние чистоты, порядка и благоустройства на территории Раменского района, основной проблемой муниципалитета остаются свалки, передает пресс-служба областного Госадмтехнадзора.

"И этот проблемный вопрос, к сожалению, до сих пор не решён. Особенно это стало заметно при объезде Островецкого сельского поселения, жители которого неоднократно жаловались на некачественную уборку и вывоз мусора", – сказала Витушева.

По её словам, по итогам последней перекрестной проверки выявлено 370 мест скопления мусора, в том числе 47 свалок мусора объёмом более 50 кубометров, а также свыше 240 очаговых навалов мусора. Сейчас ликвидировано лишь 14% всего выявленного мусора.

Вместе с тем уровень благоустройства дворов района начальник Госадмтехнадзора назвала качественным и высоким.

"Традиционно в районе вопросу обустройства дворовых территорий уделяется довольно большое внимание, причём не только в районном центре, но и в сельских поселениях. Комплексные благоустройства дворовых территорий осуществляются качественно и на совесть: освещение, прорезиненное покрытие детских площадок, дополнительные парковочные места. Немногие муниципалитеты могут этим похвастаться", – подчеркнула глава надзорного ведомства.

Также Витушева отметила, что в части благоустройства дворовых территорий ей понравились Кузнецовское и Сафоновское сельские поселения.