02.04.2018, 23:10
Госдума может освободить от выплат НДФЛ волонтёров и семьи, в которых родился или был усыновлён ребёнок
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума рассмотрит проект, которым предлагается освободить от НДФЛ доходы, которые получают семьи, в которых родился или был усыновлён ребёнок. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев по окончании заседания президиума фракции.
"Госдума на предстоящей неделе рассмотрит ряд важных налоговых законопроектов. В частности, будет рассмотрен проект, которым предлагается освободить от НДФЛ доходы, которые получают семьи, в которых родился или был усыновлён ребёнок, а также инициатива об освобождение от НДФЛ доходов, которые получают за свою деятельность волонтёры", - заявил Исаев
Кроме того, по словам парламентария, предполагается, что будут внесены серьёзные изменения в налогообложении в сфере добычи полезных ископаемых. "Предполагаем, что будет серьёзный разговор во время его обсуждения на пленарном заседании Госдумы", - заметил Исаев.
"Мы предполагаем рассмотреть проект, которым впервые будут отрегулированы вопросы, связанные с органической продукцией, поставлены условия производства органической продукции, одним словом, вот это уже новое явление в нашей жизни будет вводиться в законное русло", - сказал первый замруководителя фракции.
Также предполагается рассмотреть в третьем чтении проект закона о беспрепятственном сборе валежника. "В Удмуртии мне постоянно задавали этот вопрос, когда будет принят закон, разрешающий свободный сбор валежника. С одной стороны, для сельских жителей, валежник позволяет топить свои дома, с другой стороны, это работа экологического значения - расчистка лесов в полезных для людей целях", - подчеркнул депутат.
Исаев также напомнил, что в пятницу, 6 апреля, состоится расширенное собрание фракции в преддверии предстоящего 11 апреля отчёта Правительства РФ
"Госдума на предстоящей неделе рассмотрит ряд важных налоговых законопроектов. В частности, будет рассмотрен проект, которым предлагается освободить от НДФЛ доходы, которые получают семьи, в которых родился или был усыновлён ребёнок, а также инициатива об освобождение от НДФЛ доходов, которые получают за свою деятельность волонтёры", - заявил Исаев
Кроме того, по словам парламентария, предполагается, что будут внесены серьёзные изменения в налогообложении в сфере добычи полезных ископаемых. "Предполагаем, что будет серьёзный разговор во время его обсуждения на пленарном заседании Госдумы", - заметил Исаев.
"Мы предполагаем рассмотреть проект, которым впервые будут отрегулированы вопросы, связанные с органической продукцией, поставлены условия производства органической продукции, одним словом, вот это уже новое явление в нашей жизни будет вводиться в законное русло", - сказал первый замруководителя фракции.
Также предполагается рассмотреть в третьем чтении проект закона о беспрепятственном сборе валежника. "В Удмуртии мне постоянно задавали этот вопрос, когда будет принят закон, разрешающий свободный сбор валежника. С одной стороны, для сельских жителей, валежник позволяет топить свои дома, с другой стороны, это работа экологического значения - расчистка лесов в полезных для людей целях", - подчеркнул депутат.
Исаев также напомнил, что в пятницу, 6 апреля, состоится расширенное собрание фракции в преддверии предстоящего 11 апреля отчёта Правительства РФ
Источник: Единая Россия