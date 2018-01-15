Госдума приняла во втором чтении законопроект о "звездности" российских гостиниц
15.01.2018, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристической индустрии.
Документ вводит общероссийские стандарты классификации объектов туриндустрии и предусматривает поэтапное их введение в период до 2021 года.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергея Кривоносова, данный закон нужен для индустрии туризма. "Он обеспечит повышение уровня сервиса в нашей стране, сделает соотношение "цена - качество" услуг более достоверным для потребителей и в целом повысит доверие граждан к качеству отдыха на российских курортах", - считает депутат.
Обязательная классификация упорядочит уровень сервиса в средствах размещения на территории страны. "Это будет способствовать добросовестной конкуренции в секторе гостиничных услуг", - сказал Кривоносов.
Классификация средств размещения уже является обязательной для регионов, где будут проходить матчи ЧМ по футболу. Гостиницы в городах проведения чемпионата прошли классификацию, чтобы получить официальные "звёзды".
Как пояснил парламентарий, на примере регионов, где уже проведена обязательная классификация гостиниц, можно сказать, что это не привело к увеличению стоимости гостиничных услуг и не создало трудностей для предпринимателей.
"Однако мы пришли с Минкультом к единому мнению, что законопроект нужно дорабатывать. Мы планируем совместно заняться индивидуальными средствами размещения, которые пока никаким образом в законе не прописаны и находятся вне правового поля. А между тем это большой сегмент, и особенно это стало понятно при подготовке к ЧМ, когда при повышенном спросе на размещение туристов наряду с официальными средствами размещения на рынок выходят индивидуальные - квартиры и мини-отели. Классификация индивидуальных средств размещения необходима, и тогда общая классификация средств размещения будет более полноценной", - подчеркнул депутат.
По результатам классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей выдаётся свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определённой категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения.
В законопроекте также предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определённой категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.
Выданные до дня вступления в силу ФЗ аттестаты аккредитации, свидетельства о присвоении категорий действуют до окончания сроков их действия.
Документ вводит общероссийские стандарты классификации объектов туриндустрии и предусматривает поэтапное их введение в период до 2021 года.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергея Кривоносова, данный закон нужен для индустрии туризма. "Он обеспечит повышение уровня сервиса в нашей стране, сделает соотношение "цена - качество" услуг более достоверным для потребителей и в целом повысит доверие граждан к качеству отдыха на российских курортах", - считает депутат.
Обязательная классификация упорядочит уровень сервиса в средствах размещения на территории страны. "Это будет способствовать добросовестной конкуренции в секторе гостиничных услуг", - сказал Кривоносов.
Классификация средств размещения уже является обязательной для регионов, где будут проходить матчи ЧМ по футболу. Гостиницы в городах проведения чемпионата прошли классификацию, чтобы получить официальные "звёзды".
Как пояснил парламентарий, на примере регионов, где уже проведена обязательная классификация гостиниц, можно сказать, что это не привело к увеличению стоимости гостиничных услуг и не создало трудностей для предпринимателей.
"Однако мы пришли с Минкультом к единому мнению, что законопроект нужно дорабатывать. Мы планируем совместно заняться индивидуальными средствами размещения, которые пока никаким образом в законе не прописаны и находятся вне правового поля. А между тем это большой сегмент, и особенно это стало понятно при подготовке к ЧМ, когда при повышенном спросе на размещение туристов наряду с официальными средствами размещения на рынок выходят индивидуальные - квартиры и мини-отели. Классификация индивидуальных средств размещения необходима, и тогда общая классификация средств размещения будет более полноценной", - подчеркнул депутат.
По результатам классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей выдаётся свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определённой категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения.
В законопроекте также предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определённой категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.
Выданные до дня вступления в силу ФЗ аттестаты аккредитации, свидетельства о присвоении категорий действуют до окончания сроков их действия.
Источник: Единая Россия