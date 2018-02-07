Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
07.02.2018, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума приняла в первом чтении важный социальный законопроект, которым предлагается повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума раньше намеченного срока – с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как предлагалось до этого.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев перед началом пленарного заседания отметил, что Совет Госдумы накануне принял решение в исключительном порядке обсуждать данную инициативу, внесенную в Госдуму Президентом РФ Владимиром Путиным, сразу после обсуждения порядка работы.
Исаев уточнил, что это решение крайне важно, оно непосредственно затронет, по предварительным оценкам, около трех миллионов человек.
«Минимальный размер оплаты труда сам по себе является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий», – указал парламентарий.
Кроме минимального общефедерального размера оплаты труда, есть минимальные заработные платы субъектов Федерации, которые устанавливаются соглашениями между профсоюзами, властями и работодателями и которые не могут быть ниже федерального МРОТ. Свои минимальные стандарты оплаты труда устанавливают отраслевые соглашения, заключаемые между объединениями работодателей и профсоюзами РФ. На это ориентируются непосредственно на предприятиях при заключении коллективных договоров.
«МРОТ, который будет установлен, составит 11163 рублей с 1 мая 2018 года. Это минимум, меньше которого нельзя платить вообще в Российской Федерации за полный рабочий день. Его повышение может подтолкнуть к росту всю систему оплаты труда», – уверен Исаев.
Парламентарий напомнил, что несколько лет последовательно шла работа над повышением МРОТ. «В 2008 году, когда Владимир Путин занял пост председателя Правительства РФ, он в первый раз предложил установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума, и это было сделано. Но потом разразился экономический кризис. И в той ситуации, когда МРОТ не играл роли реальной социальной гарантии, а был мерилом штрафов, его можно было изменять как угодно – поднять в два раза, в пятнадцать раз. Но когда он стал реальным мерилом заработной платы, мы должны были учитывать экономический закон о том, что рост зарплаты в условиях экономического кризиса обратно пропорционален росту занятости. И, форсируя рост заработной платы, мы могли бы подтолкнуть безработицу», – пояснил он.
«Поэтому так важно сегодняшнее решение, предложенное Президентом, – повышение минимального размера оплаты труда не с 1 января следующего года, а с 1 мая этого года. Оно свидетельствует, по крайней мере, о трех важнейших позитивных факторах: во-первых, первый этап повышения МРОТ до 85% величины прожиточного минимума с 1 января 2018 года прошел успешно и не вызвал никаких сложностей. Во-вторых, у нашего бюджета и у нашей экономики есть возможность досрочно решить этот важнейший социальный вопрос. В-третьих, мы понимаем, что в условиях начавшегося роста экономики повышение МРОТ не приведет к росту безработицы», – заявил Исаев.
Это, по мнению парламентария, ответственное, продуманное решение.
Исаев также напомнил, что с 1 января 2010 года был введен принцип, что ни один пенсионер в РФ не получает доходы ниже прожиточного минимума. «Это фиксирует, что в России ни работающие граждане, ни пенсионеры не будут получать доход ниже величины прожиточного минимума», – заключил парламентарий.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев перед началом пленарного заседания отметил, что Совет Госдумы накануне принял решение в исключительном порядке обсуждать данную инициативу, внесенную в Госдуму Президентом РФ Владимиром Путиным, сразу после обсуждения порядка работы.
Исаев уточнил, что это решение крайне важно, оно непосредственно затронет, по предварительным оценкам, около трех миллионов человек.
«Минимальный размер оплаты труда сам по себе является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий», – указал парламентарий.
Кроме минимального общефедерального размера оплаты труда, есть минимальные заработные платы субъектов Федерации, которые устанавливаются соглашениями между профсоюзами, властями и работодателями и которые не могут быть ниже федерального МРОТ. Свои минимальные стандарты оплаты труда устанавливают отраслевые соглашения, заключаемые между объединениями работодателей и профсоюзами РФ. На это ориентируются непосредственно на предприятиях при заключении коллективных договоров.
«МРОТ, который будет установлен, составит 11163 рублей с 1 мая 2018 года. Это минимум, меньше которого нельзя платить вообще в Российской Федерации за полный рабочий день. Его повышение может подтолкнуть к росту всю систему оплаты труда», – уверен Исаев.
Парламентарий напомнил, что несколько лет последовательно шла работа над повышением МРОТ. «В 2008 году, когда Владимир Путин занял пост председателя Правительства РФ, он в первый раз предложил установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума, и это было сделано. Но потом разразился экономический кризис. И в той ситуации, когда МРОТ не играл роли реальной социальной гарантии, а был мерилом штрафов, его можно было изменять как угодно – поднять в два раза, в пятнадцать раз. Но когда он стал реальным мерилом заработной платы, мы должны были учитывать экономический закон о том, что рост зарплаты в условиях экономического кризиса обратно пропорционален росту занятости. И, форсируя рост заработной платы, мы могли бы подтолкнуть безработицу», – пояснил он.
«Поэтому так важно сегодняшнее решение, предложенное Президентом, – повышение минимального размера оплаты труда не с 1 января следующего года, а с 1 мая этого года. Оно свидетельствует, по крайней мере, о трех важнейших позитивных факторах: во-первых, первый этап повышения МРОТ до 85% величины прожиточного минимума с 1 января 2018 года прошел успешно и не вызвал никаких сложностей. Во-вторых, у нашего бюджета и у нашей экономики есть возможность досрочно решить этот важнейший социальный вопрос. В-третьих, мы понимаем, что в условиях начавшегося роста экономики повышение МРОТ не приведет к росту безработицы», – заявил Исаев.
Это, по мнению парламентария, ответственное, продуманное решение.
Исаев также напомнил, что с 1 января 2010 года был введен принцип, что ни один пенсионер в РФ не получает доходы ниже прожиточного минимума. «Это фиксирует, что в России ни работающие граждане, ни пенсионеры не будут получать доход ниже величины прожиточного минимума», – заключил парламентарий.
Источник: https://er.ru