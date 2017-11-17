ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на пленарном заседании Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Представляя документ, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в рамках второго чтения поступило 586 поправок: 406 из них рекомендованы к принятию, 138 – к отклонению, 15 поправок были сняты.



"Только на 2018 год было предложено перераспределить почти 1 триллион рублей. 700 миллиардов рублей - в рамках 2019 года, 800 миллиардов рублей - в рамках 2020 года. Это очень существенный объём в рамках бюджета", – заявил парламентарий. По словам Макарова, десятки миллиардов рублей в рамках второго чтения направляются на те объекты социальной инфраструктуры в регионах, которые просто не могли бы быть построены без оказания поддержки из федерального центра. "Это и больницы, и школы, и огромное количество спортивных и социальных объектов, которые действительно необходимы людям", – уточнил он.



При этом глава профильного комитета отметил, что все решения Госдумы, которые были приняты в первом чтении, в поправках ко второму чтению выполнены полностью. "Вот это существенное отличие данного бюджета от любых предыдущих рассматриваемых бюджетов", – подчеркнул Макаров. Важнейшей составной частью этого бюджета, продолжил он, стало то, что впервые в истории бюджетного процесса страны все трансферты, все средства, которые получат региональные бюджеты, предлагается распределить в рамках закона о бюджете. "То есть регионы уже сегодня увидят, на какую помощь они могут рассчитывать из центра, как могут планировать свой бюджет и вести нормально свой бюджетный процесс", – пояснил парламентарий.



Говоря о ключевых составляющих поддержки регионов, которая была начата с поправок к бюджету 2017 года, Макаров назвал реструктуризацию задолженности, выделение дополнительных кредитов особо закредитованным регионам, решение вопросов с заработной платой, строительство и введение в действие сотен социальных объектов. "Эти вопросы тоже решены в рамках второго чтения", – отметил он. Он также указал на то, что полностью выполнены задачи, которые ставились с точки зрения финансового обеспечения выполнения указов Президента РФ.