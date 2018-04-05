05.04.2018, 22:36
Госдума усовершенствует законодательство о безопасном пребывании граждан в общественных местах
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе состоялось установочное заседание рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в части обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей. Группа была образована по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Мы отобрали основные законы, которые регламентируют правила безопасного пребывания людей в общественных местах, местах отдыха. Эти законы мы проанализируем, чтобы понять, полностью ли они обеспечивают безопасность людей, в том числе, в торгово-развлекательных центрах", - заявил руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он сообщил, что на заседания рабочей группы предполагается приглашение руководства профильных министерств, в их числе МЧС, Минстроя и других. "Их мнение о необходимых изменениях для обеспечения безопасности будет учтено. Чтобы пожарная или общая безопасность была на высоте, чтобы у нас не происходили такие серьёзные несчастные случаи, чтобы на каждое возгорание была моментальная реакция, чтобы сразу появлялись средства пожаротушения, чтобы работала пожарная охрана, пожарная безопасность", - отметил парламентарий.
По мнению Пискарёва, предстоит решить эти вопросы, а также выяснить, что нужно ещё сделать со стороны депутатского корпуса, чтобы законы были более современными. "Хотя, надо сказать, законы о пожарной безопасности принимались не так давно, они на сегодня достаточно подробные, ориентированные на то, чтобы исключить последствия, которые мы наблюдали", - заметил глава рабочей группы.
Он подчеркнул, что также очень важно получить объективную информацию о ходе расследования дела. "Нам интересна будет информация по итогам проверок, которые проводит прокуратура по заданию Генерального прокурора. Мы разослали во все субъекты РФ поручения с просьбой сообщить о том, какие есть предложения от исполнительных органов, от представительных органов субъектов РФ", - добавил парламентарий.
"Всё это планируется аккумулировать и затем доложить о том, какие нужны дополнительные предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленного на безопасное пребывание граждан в общественных местах", - отметил Пискарёв.
По его словам, требования противопожарной и антитеррористической безопасности на сегодняшний день не вступают в противоречие, проблема заключается в неправильном правоприменении.
"Мы хотим провести работу и с представителями коммерческих структур, чтобы и речи не было о том, что мы хотим надавить на бизнес. При этом ответственность бизнеса за безопасность должна быть повышена", - добавил Пискарёв.
"Мы отобрали основные законы, которые регламентируют правила безопасного пребывания людей в общественных местах, местах отдыха. Эти законы мы проанализируем, чтобы понять, полностью ли они обеспечивают безопасность людей, в том числе, в торгово-развлекательных центрах", - заявил руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он сообщил, что на заседания рабочей группы предполагается приглашение руководства профильных министерств, в их числе МЧС, Минстроя и других. "Их мнение о необходимых изменениях для обеспечения безопасности будет учтено. Чтобы пожарная или общая безопасность была на высоте, чтобы у нас не происходили такие серьёзные несчастные случаи, чтобы на каждое возгорание была моментальная реакция, чтобы сразу появлялись средства пожаротушения, чтобы работала пожарная охрана, пожарная безопасность", - отметил парламентарий.
По мнению Пискарёва, предстоит решить эти вопросы, а также выяснить, что нужно ещё сделать со стороны депутатского корпуса, чтобы законы были более современными. "Хотя, надо сказать, законы о пожарной безопасности принимались не так давно, они на сегодня достаточно подробные, ориентированные на то, чтобы исключить последствия, которые мы наблюдали", - заметил глава рабочей группы.
Он подчеркнул, что также очень важно получить объективную информацию о ходе расследования дела. "Нам интересна будет информация по итогам проверок, которые проводит прокуратура по заданию Генерального прокурора. Мы разослали во все субъекты РФ поручения с просьбой сообщить о том, какие есть предложения от исполнительных органов, от представительных органов субъектов РФ", - добавил парламентарий.
"Всё это планируется аккумулировать и затем доложить о том, какие нужны дополнительные предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленного на безопасное пребывание граждан в общественных местах", - отметил Пискарёв.
По его словам, требования противопожарной и антитеррористической безопасности на сегодняшний день не вступают в противоречие, проблема заключается в неправильном правоприменении.
"Мы хотим провести работу и с представителями коммерческих структур, чтобы и речи не было о том, что мы хотим надавить на бизнес. При этом ответственность бизнеса за безопасность должна быть повышена", - добавил Пискарёв.
Источник: Единая Россия