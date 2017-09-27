ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла Обращение «К Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, парламентам государств – членов Организации Объединённых Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба».

Депутаты требуют призвать Соединённые Штаты Америки прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

В заявлении подчеркивается, что вопреки основополагающим целям и принципам ООН вот уже более 50 лет США в одностороннем прядке оказывают политическое и экономическое давление на Кубу. Санкции не только тормозят развитие кубинской экономики, но и ущемляют права и законные интересы кубинских граждан, в том числе в сфере обеспечения медикаментами и товарами первой необходимости.

Заявленный Вашингтоном курс на нормализацию двусторонних отношений с Гаваной, признание политики в отношении Кубы устаревшей, введение отдельных послаблений в режиме блокады, обмен дипломатическими представительствами на практике не привели к снятию большинства ограничений и санкционных мер против кубинского государства и его народа.

Несмотря на ожидания, оздоровление кубинско-американских отношений на деле не происходит. Напротив, фиксируется тенденция к замедлению этого процесса, отсутствует прогресс по принципиально значимым для диалога Вашингтона и Гаваны вопросам.

«Настораживающие по своей резкости высказывания американских властей в адрес Кубы, звучащие с высоких трибун, в том числе международных организаций, свидетельствуют о возрождении конфронтационных элементов, несущих угрозу срыва ранее достигнутых договоренностей», - говорится в заявлении.

Госдума в очередной раз отмечает бесполезность экономической, торговой и финансовой блокады, которая с 1962 года «не может сломить кубинский народ».

Заместитель председателя Комитета по международным делам , представляя документ на пленарном заседании, отметил, что общий ущерб Кубы от санкций превысил 126 млрд. долларов.