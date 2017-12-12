ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен проект федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Законопроект подготовлен в соответствии с принятым Президентом РФ Владимиром Путиным решением об установлении с 1 января 2018 года ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка.

При рождении с 1 января 2018 года первого ребёнка в семье, ежемесячная выплата будет предоставляться до достижения им полутора лет семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года.

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте.

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты РФ разрабатываются нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка.