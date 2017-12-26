ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина приняло решение о поддержке его кандидатуры на выборах Президента РФ 2018 года. Это решение было принято на мероприятии, которое проходит в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ.

В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в их числе секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, замсекретари Генсовета Партии Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Сергей Железняк, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, Сергей Рябухин, депутаты Госдумы Дмитрий Морозов, Артур Чилингаров, Светлана Журова, Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Владимир Плотников, Геннадий Онищенко, Дмитрий Саблин, Алена Аршинова, Ольга Тимофеева, Олег Валенчук и другие.

Сергей Железняк отметил, что инициативная группа состоит из представителей всех слоев российского общества и отражает настроения народа нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. "Все социологические опросы, постоянное общение с нашими гражданами в ходе депутатских приемов наглядно свидетельствуют, что выдвижение Владимира Путина в на выборах главы государства полностью соответствует ожиданиям абсолютного большинства россиян. Россия уникальна своим национальным и конфессиональным многообразием, Президент России должен объединять весь наш народ вне зависимости от политических и культурных предпочтений. Именно таким кандидатом является Владимир Путин", – подчеркнул замсекретаря Генсовета Партии.

Алена Аршинова отметила, что члены инициативной группы - это профессионалы своего дела, лидеры общественного мнения. "Это те, кто действительно сделал большой вклад в развитие своей отрасли. Для нашего лидера очень важно опираться на поддержку таких людей", – подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, Владимир Плотников указал на важность принятого решения. "Это очень важное событие, и люди самые разные, из самых разных уголков России, в едином порыве голосовали за выдвижение Владимира Владимировича в Президенты. Это сделали от души, с пониманием ответственности и для меня большая честь быть среди таких людей. И задача – работать дальше над тем, чтобы дружно вся страна проголосовала за нашего Президента. Тут никто в его победе не сомневается. Впереди большая работа и мы готовы всё делать для того, чтобы работать и добиться нужного результат", - заявил депутат.

Стабилизирующим фактором в стране назвал объединение граждан России вокруг её Президента Олег Валенчук. "В преддверии наступающего года разворачивается избирательная кампания на пост главы государства. И сколько бы кандидатов ни выдвигалось на этот пост, ни у кого нет сомнений о том, кто среди них является наиболее достойным. Работа в составе инициативной группы по поддержке самовыдвижения Владимира Владимировича – большая честь для каждого из нас и, безусловно, высокая ответственность. В первую очередь, ответственность перед нашими избирателями", – заявил Валенчук.

Также на заседании были назначены уполномоченные представители для подписания доверенности от группы избирателей при подаче документов в Центральную избирательную комиссию.