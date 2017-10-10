ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Приморье из Хабаровска направлены 100 спасателей. Это сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его подразделений из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Находки и Владивостока. Задача группировки – участие в стабилизации лесопожарной обстановки в Кавалеровском районе Приморья. Накануне в регионе уже прибыли 100 спасателей Амурского спасательного центра.

Группировка оснащена необходимым оборудованием и инструментом для тушения природных пожаров.

Ситуация с лесными пожарами в Приморье обостряется. Количество очагов продолжает расти, увеличиваются и площади, пройденные огнём. Силы МЧС России на территории края приведены в повышенную готовность.

Для борьбы с пожарами МЧС России увеличило авиационную группировку ещё на одну единицу – вертолёт Ми-8 присоединился к двум самолётам Бе-200ЧС. При помощи авиационно-спасательных технологий удаётся сдерживать продвижение огня в направлении населённых пунктов.

Сибирским региональным центром МЧС России рекомендовано Рослесхозу привлечь дополнительные подразделения для усиления наземной группировки, участвующей в тушении пожаров. В этот период Муниципалитеты должны усилить профилактическую работу с населением, предпринять все возможные административные меры – полный запрет посещения лесов и контроль со стороны правоохранительных и надзорных структур, применение штрафных санкций к нарушителям требований пожарной безопасности в лесах.

В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы порядка 400 человек и около 100 единиц техники.

Лесные пожары действуют в 10 из 22 районов Приморья. По оперативной информации, на 10 октября в лесах действуют 61 очаг горения, а площадь за сутки выросла на 300 га и составляет 2 600 га. Причина всех возгораний в безответственном поведении людей в лесах, в том числе во время отдыха и охоты.

Сегодня в Приморье из Хабаровска направлены 100 спасателей. Это сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его подразделений из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Находки и Владивостока. Задача группировки – участие в стабилизации лесопожарной обстановки в Кавалеровском районе Приморья. Накануне в регионе уже прибыли 100 спасателей Амурского спасательного центра.

Группировка оснащена необходимым оборудованием и инструментом для тушения природных пожаров.

Ситуация с лесными пожарами в Приморье обостряется. Количество очагов продолжает расти, увеличиваются и площади, пройденные огнём. Силы МЧС России на территории края приведены в повышенную готовность.