Губернатор Московской области посетит мусоросжигательный завод в Японии
19.11.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьев прилетает в Японию в рамках роуд-шоу. Он посетит один из современнейших мусоросжигательных заводов.
Как отмечается в материале, у Японии есть чему учиться в плане обращения с отходами. Раздельный сбор мусора в Стране восходящего солнца собирают уже 10 лет.
Делегация Подмосковья намерена перенять у Японии опыт по строительству мусоросжигательных заводов. До 2022 года на территории Подмосковья должны появиться четыре таких фабрики по сжиганию мусора по японской технологии, поясняется в сообщении.
Как отмечается в материале, у Японии есть чему учиться в плане обращения с отходами. Раздельный сбор мусора в Стране восходящего солнца собирают уже 10 лет.
Делегация Подмосковья намерена перенять у Японии опыт по строительству мусоросжигательных заводов. До 2022 года на территории Подмосковья должны появиться четыре таких фабрики по сжиганию мусора по японской технологии, поясняется в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru/