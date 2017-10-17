Губернатор Подмосковья призвал глав муниципалитетов активнее работать с молодёжью
17.10.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главам муниципалитетов Подмосковья более активно привлекать к сотрудничеству молодёжь.
«Рекомендую главам территорий включать молодёжь в активную повестку, в том числе общественного контроля, волонтерских проектов», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.
Он также отметил, что в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, делегация Московской области включает порядка 500 человек.
Ранее Воробьев сообщал, что власти региона общаются с молодёжью в различных форматах, ключевые из которых – взаимодействие и практическая работа. К примеру, недавно состоялся фестиваль робототехники – это продукт идей, которые родились у ребят в летнем лагере в Подмосковье.
«Рекомендую главам территорий включать молодёжь в активную повестку, в том числе общественного контроля, волонтерских проектов», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.
Он также отметил, что в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, делегация Московской области включает порядка 500 человек.
Ранее Воробьев сообщал, что власти региона общаются с молодёжью в различных форматах, ключевые из которых – взаимодействие и практическая работа. К примеру, недавно состоялся фестиваль робототехники – это продукт идей, которые родились у ребят в летнем лагере в Подмосковье.
Источник: Правительство Московской области