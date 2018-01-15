ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил организовать комфортные и безопасные места для крещенских купаний во всех муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьёв провел совещание с руководящим составом областного правительства, в ходе которого подчеркнул важность работы по организации мест для крещенских купаний в ночь на 19 января, а также по обеспечению безопасности и порядка.

"Традиционно в Подмосковье большое количество жителей, паломников отмечают этот день, окунаются в проруби. Это одна из главных задач на этой неделе - организовать, чтобы всё было комфортно для людей. Я прошу блок ЖКХ, всех руководителей муниципалитетов серьёзно отнестись к этому поручению", – сказал губернатор.

В Подмосковье свыше 2 тысяч спасателей проследят за соблюдением норм безопасности на купелях во время Крещения, всего в регионе оборудуют 237 мест для крещенских купаний.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоёмах и прорубях.