Хакасия присоединится к акции "Большой этнографический диктант"
19.10.2017, 10:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Накануне Дня народного единства, 3 ноября 2017 года, жители Хакасии присоединятся к культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». В Хакасии он начнётся в 09.00 часов по местному времени.
Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.
В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.
Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.
В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.
Источник: http://r-19.ru