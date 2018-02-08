ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках официального визита в КНР в Харбине состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с председателем совета директоров компании «Дэбан Гуаньдун» Яо Сяондуном. Переговоры были посвящены реализации проекта создания кластера по глубокой переработке стали в Хабаровском крае. В работе принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Яо Сяондун рассказал Юрию Трутневу о том, что недавно представители инвестора и китайские инженеры посетили завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре. Они познакомились с производством, встретились с руководством и рабочими завода. По итогам посещения инвестор выразил заинтересованность в модернизации предприятия и увеличении объёмов производства.

«Комсомольск-на-Амуре обладает уникальной промышленной базой. На заводе есть вся необходимая инфраструктура, есть электричество. Мы планируем довести производство до 10 миллионов тонн стали в год. Также мы заинтересованы в создании дополнительной портовой инфраструктуры в районах Советской Гавани и Ванино. У наших партнёров есть большой интерес к инвестиционным проектам на Дальнем Востоке», - отметил Яо Сяондун.

Вице-премьер Юрий Трутнев в свою очередь подчеркнул, что развитие металлургического производства – один из приоритетов российских властей. «Амурметалл» – действующий и единственный металлургический завод на Дальнем Востоке. Сегодня, по словам полпреда, необходимо активно искать пути бесперебойного обеспечения предприятия сырьем.

«Комсомольск-на-Амуре сейчас – один из самых динамично развивающихся городов в России. По поручению Президента РФ Владимира Путина здесь реализуется Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Мы полностью определились с источниками финансирования. Мы строим здесь больницы, школы, театр, стадионы, жилье. Все эти шаги предпринимаются властью для комфортной жизни людей. И в свою очередь социальная инфраструктура будет создавать условия для привлечения инвесторов», - отметил полномочный представитель Президента России в ДФО.

Он напомнил, что в апреле этого года на Дальнем Востоке пройдёт традиционный День китайского инвестора. На этой площадке можно будет детально обсудить проект по развитию металлургического производства и развития инфраструктуры вокруг портов.

По результатам встречи в присутствии Юрия Трутнева было подписано соглашение о намерениях по проекту реорганизации производственных мощностей «Амурметалла» и организации на его основе индустриального парка. Документ подписали представители группы компаний «Торэкс», Таншаньской индустриальной группы «Шуньли», Китайской металлургической инжиниринговой корпорации и Гонконгской международной компании «Дэбан Гуаньдун».