ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приоритетом развития сферы ипотечного кредитования на ближайшие годы станет для Минстроя России обеспечение её доступности для более, чем 50% российских семей. Об этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российского Федерации Михаил Мень в своём докладе по жилищной стратегии на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 20 декабря.

Министр уточнил, что данное повышение спроса на жильё важно для планируемого увеличения объёмов жилищного строительства до 120 млн. кв. метров в год к 2025 году. Напомним, что в 2017 году, по состоянию на 1 декабря введено 60,4 млн кв. м жилья.

Как доложил Мень, созданная система ипотечного кредитования работает весьма эффективно. "Объёмы выдачи ипотеки увеличились с поправкой на инфляцию в 33 раза - с 18 млрд. 500 млн. в 2004 году до прогнозируемых 2 трлн. рублей в 2017 году. Мало какая отрасль может продемонстрировать такую впечатляющую динамику", - отметил он.

Глава Минстроя России также обратил внимание на то, что качество ипотечного портфеля находится на достаточно высоком уровне. "Доля ипотечных кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более, не превышает 2,35% - это показатель на уровне стран, где ипотека имеет многолетнюю историю. Для сравнения: для потребительских кредитов этот показатель составляет 12,4%", – пояснил министр.

Кроме этого, Мень добавил, что столь высокое качество ипотечного портфеля говорит о том, что рост рынка ипотеки происходит сбалансировано, нет предпосылок для ипотечного кризиса, какой наблюдался в США в 2007-2010 годах. "Правительство продолжает контролировать развитие этого рынка", - заключил он.

Напомним, что к 2018 году планировалось обеспечить выдачу 815 тысяч ипотечных кредитов в год. Этот показатель был выполнен досрочно. В 2016 году выдано 856 тысяч кредитов, а в 2017 году Минстрой России планирует превысить планку миллион кредитов.