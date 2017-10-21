Иркутские правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 2-ух человек в дорожном происшествии
Трагический инцидент произошёл вечером 20 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Шаманаево.
Предварительно, в результате лобового столкновения автомобилей «Хонда-Одиссей» и «Лада-Гранта» несовместимые с жизнью травмы получили 59-летний водитель отечественного седана и 43-летний пассажир иномарки. Ещё один участник происшествия в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Не исключено, что управлявший универсалом мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Известно, что в прошлом году он уже был лишён права управления транспортными средствами.
По данному факту проводится проверка для последующего принятия правового решения.