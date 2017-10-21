ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Черемховском районе инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия с двумя погибшими людьми.

Трагический инцидент произошёл вечером 20 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Шаманаево.

Предварительно, в результате лобового столкновения автомобилей «Хонда-Одиссей» и «Лада-Гранта» несовместимые с жизнью травмы получили 59-летний водитель отечественного седана и 43-летний пассажир иномарки. Ещё один участник происшествия в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Не исключено, что управлявший универсалом мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Известно, что в прошлом году он уже был лишён права управления транспортными средствами.

По данному факту проводится проверка для последующего принятия правового решения.