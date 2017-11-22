Истринские недродобытчики оштрафованы на 110 тыс. рублей за загрязнение земель
22.11.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компанию, занимающуюся добычей полезных ископаемых на землях Истринского лесничества, оштрафовали на 110 тысяч рублей за загрязнение земель и обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Как поясняется в материале, Минэкологии Подмосковья совместно с Истринской городской прокуратурой и ГКУ МО «Мособллес» завершили проверку деятельности ООО «ННК», которое занимается добычей полезных ископаемых на землях Истринского лесничества. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, на месте добычи выявлены навалы строительного мусора неизвестного происхождения, утильные автошины, емкости из-под горюче-смазочных материалов, а также обнаружены многочисленные разливы топлива.
«По итогам проверки ООО оштрафовано на 110 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать нарушения. В ближайшее время инспекторы эконадзора проконтролируют исполнение требований Минэкологии», – заключается в сообщении.
Как поясняется в материале, Минэкологии Подмосковья совместно с Истринской городской прокуратурой и ГКУ МО «Мособллес» завершили проверку деятельности ООО «ННК», которое занимается добычей полезных ископаемых на землях Истринского лесничества. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, на месте добычи выявлены навалы строительного мусора неизвестного происхождения, утильные автошины, емкости из-под горюче-смазочных материалов, а также обнаружены многочисленные разливы топлива.
«По итогам проверки ООО оштрафовано на 110 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать нарушения. В ближайшее время инспекторы эконадзора проконтролируют исполнение требований Минэкологии», – заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru/