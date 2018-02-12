ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В трёх закрытых городах на Урале и в Сибири будут созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) —«Железногорск» (Красноярский край), «Озерск» и «Снежинск» (Челябинская область). Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, соответствующие постановления опубликованы на сайте Правительства РФ 9 февраля.

Благодаря этому статусу ряд предпринимательских проектов получит определенные преференции, в частности налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды, упрощенные процедуры оформления документации на строительство государственного и муниципального контроля, получение государственных услуг по системе «одного окна» (оператор – Управляющая компания ТОР) и др.

Создание новых ТОР будет финансироваться из внебюджетных источников. Оно поспособствует появлению дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала городов, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли. В частности, по оценке Минэкономразвития РФ, создание ТОР «Железногорск» привлечет 10 млрд руб. инвестиций, ТОР «Озерск» — 8,5 млрд руб. инвестиций, ТОР «Снежинск» — около 5 млрд рублей. Согласно оценкам экспертов, в результате реализации инвестиционных проектов может быть создано более 900 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 млрд рублей.

Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ по производству продукции гражданского назначения Ю.В. Румянцев рассказал более подробно о тех проектах, которые первыми будут запущены в Снежинске: «В первую очередь хочется поблагодарить Госкорпорацию «Росатом» и губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского за поддержку и отстаивание интересов наших ЗАТО. Для нас Постановление Правительства РФ открывает перспективу реализации проектов, которые мы давно прорабатываем. Первыми будут стартовать три проекта. Два из них инициированы ООО «УГК-холдинг»: «Производство теплообменного оборудования» и «Производство горелочных устройств». Инициатором третьего проекта – «Строительство ПЭТ -отделения» – стало ООО «ЯМТ-Снежинск». Планируется создать комплекс для оказания диагностических услуг населению после внедрения в практику инновационных методов исследования онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний. В рамках этих трех проектов предполагается создать 110 новых рабочих мест».

В Озерске ранее были определены до трёх десятков потенциальных резидентов, готовых открыть современное наукоемкое производство на территории ПО «Маяк» и близлежащего поселка Новогорный. Спектр самый широкий - от регионального центра облучательных технологий до производства металлообрабатывающих станков и оборудования для нефтегазовой промышленности. Инвестиции составят более 8,5 миллиардов рублей. Появится не менее тысячи новых рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды ожидаются в размере 2,7 миллиарда рублей.