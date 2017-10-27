ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очередные антироссийские санкции, введённые в действие США, обернутся жёсткой вынужденной реакцией не только со стороны России, но и Европы, поскольку атакуют экономические интересы европейских компаний и миллионов потребителей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, подчеркнув, что РФ будет предпринимать ответные меры по защите интересов отечественных предприятий.

"США ставят Евросоюз в положение экономического заложника, которому США фактически угрожает потерей позиций в сфере энергетики, что повлечёт крупные финансовые потери европейских компаний. При этом не вызывает сомнений, что санкции США в отношении энергетического сектора ни что иное, как недобросовестная конкуренция, пролоббированная в сенате и конгрессе", - сказал он.

Парламентарий также отметил, что в России расценивают американские санкции как попытку сдерживания развития нашей страны, которое происходит в нарушение всех норм международного права и не имеет под собой никакой объективной основы. "Не случись конфликт на Украине, который был проплачен и спровоцирован западными политтехнологами, наши оппоненты выдумали бы другую причину, чтобы попытаться с помощью давления на нашу страну остановить развал однополярного мироустройства. Мы будем использовать санкционный период для создания новых точек роста, развития внутреннего производства и выгодной международной кооперации", - подчеркнул депутат.

Депутат убеждён, что в первых рядах инициаторов новых санкций против нашей страны находятся противники Трампа, которые "ищут новые способы раскачать внутриполитическую ситуацию в стране, помешать президенту выполнять данные избирателям обещания и продемонстрировать слабость внешней политики нового главы США". "Вашингтонские ястребы делают всё, чтобы не допустить диалога с нашей страной, и они будут продолжать оказывать ожесточённое сопротивление любым попыткам восстановления отношений между Россией и США любыми способами, в том числе разнообразными санкциями", — уверен он.