ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Документ демонстрирует глубину лицемерия киевского режима, который продолжает войну против народа Донбасса, отметил парламентарий

Инициированный Украиной и рядом антироссийски настроенных политиков в ЕС и США проект резолюции ООН по Крыму является политической провокацией. Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Здравомыслящая часть стран-членов ООН, которых большинство, не поддержала данную резолюцию либо ее просто проигнорировала. Многие западные политики уже побывали в Крыму и давно поняли, что целью украинских «борцов за права человека» является фабрикация вранья о нашей стране. Украинский текст преследует задачу подогреть антироссийские настроения, чтобы оправдать в глазах западного общества расходы на сдерживание нашей страны и финансирование киевского режима», - заявил Железняк.

По его словам, «оголтелые русофобы в США и ЕС используют Украину, как один из поводов превратить ООН в марионеточную организацию, пытаясь манипулировать общественным мнением и опускаясь до откровенной лжи, в которой погрязла нынешняя украинская власть».

«Вызывает крайнее возмущение, что мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине опубликовала доклад со слов украинских политиканов, даже не удосужившись посетить Крым. При этом никаких препятствий для посещения Крыма со стороны России нет. Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям. Одно то, что в резолюции изложено абсурдное требование к России отмены запрета на деятельность откровенно экстремистской организации, действовавшей в Крыму, вызывает не просто удивление, а негодование», - отметил парламентарий.

Крым является неотъемлемой частью России по воле граждан, напомнил Железняк. «И никакие санкции, давление, провокации, шумиха по поводу Крыма не изменят итогов народного референдума, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Инсинуации на тему ущемления прав человека в Крыму по национальному, религиозному или языковому принципу ни что иное как воспаленное воображение Киева. Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой с одинаковым уважением относятся к правами каждого человека, народа, культуры и традиционной религии. Наглядным примером является именно Крым, где равноправно существуют три официальных языка: русский, украинский и крымско татарский», - констатировал депутат.

По мнению Железняка, вместо того, чтобы «потакать Киеву и его спонсорам», международной общественности следовало бы разобраться с ущемлением прав человека на Украине, «где власти проводят политику геноцида по национальному, языковому и религиозному признаку, вводят насильственную украинизацию во всех сферах, включая образование, потакают бандеровским головорезам».