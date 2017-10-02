ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению парламентария, вместо силового подавления гражданского движения руководству страны следовало бы вести с населением цивилизованный диалог

Неоправданно жесткая позиция, которую руководство Испании проявило к волеизъявлению жителей страны, только усугубляет существующий общественный конфликт. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.

«Референдум о выходе Каталонии из состава Испании, безусловно, является отражением одного из серьезных застарелых конфликтов, который существует на территории этой страны. Подобные проблемы властям необходимо решать терпеливо и взвешенно, не провоцируя эскалацию насилия. Жестокость со стороны сил правопорядка в отношении людей, пришедших на референдум, только подлила масла в огонь существующего конфликта. Люди имеют право высказывать свое мнение, это одна из основ цивилизованного общества. Поэтому массовые нарушения прав человека, совершенные в ходе референдума испанскими правоохранителям, требуют принципиальной оценки со стороны Европы и мирового сообщества», - считает Железняк.

По его мнению, силового решения ситуации с Каталонией быть не может, Мадриду придется прислушаться к голосу Барселоны и искать пути выхода из сложившегося кризиса. «Невозможно игнорировать мнение огромного количества жителей страны и продолжать делать вид, что ничего не произошло. «Страусиная» политика лишь усугубляет ситуацию с откровенным нарушением демократических свобод и прав, которые так любят на словах защищать в Европе. На этом фоне надеемся услышать официальную реакцию на события в Каталонии от партнеров Испании по ЕС и НАТО», - подчеркнул депутат.