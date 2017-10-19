ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский отметил, что в России должно появиться специальное федеральное ведомство, контролирующее питание граждан в общественных учреждениях.

В России не соблюдаются правила оказания услуг общественного питания, убеждён лидер ЛДПР. Контролировать их качество должно государство, полагает Владимир Жириновский.

«В сфере российского общественного питания постоянно фиксируются случаи массового отравления граждан: в детском саду, в школе, в пионерском лагере. Понятно, почему всё это происходит. Например, раньше в школьной столовой был постоянный повар. А теперь каждый год появляется новая фирма, которая выигрывает очередной конкурс. Владельцы таких фирм привозят товары непонятного качества – дети ими травятся, получая тяжёлые последствия для здоровья на всю жизнь.

Поэтому хотелось бы, чтобы появилось какое-то агентство общепита или федеральная служба по общественному питанию. В России множество детских садов, школ, вузов, тюрем, заводов. У нас общественным питанием пользуется вся страна, качество этой продукции нужно жёстко контролировать», - подчеркнул Председатель ЛДПР.