ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вносят законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающим пенсионерам с июля 2018 года.

Парламентарии привели данные Росстата, касающиеся количества работающих пенсионеров. На 1 января 2016 года в России таковых насчитывалось 15 259 000 человек.

"Однако в докладе Счётной палаты РФ об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 года с 15 миллионов до 9,6 миллионов человек. Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексаций выплат работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 миллиардов рублей.

Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение "серой зарплаты", - сообщают разработчики закона.

"Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учёта. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа указывают, что необходимо вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях.

Как неоднократно подчёркивал Жириновский, пенсионеров нельзя "делить" на работающих и неработающих, и одним индексировать пенсию, а другим – нет. Они продолжают трудиться, потому что у них не хватает денег.