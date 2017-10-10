ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Активным гражданам» предлагают оценить итоги программы благоустройства «Моя улица». В этом году работы завершились на Садовом и Бульварном кольце, Тверской улице и Сретенке, набережной Москвы-реки и в других исторических местах.

Голосование пройдет в несколько этапов, и 10 октября стартует первый. Сначала москвичи выскажутся по поводу преображения Садового и Бульварного кольца, где появились расширенные пешеходные зоны и комфортные места для отдыха. Вся лишняя реклама была убрана, а коммуникации спрятали под землю.

Горожане регулярно участвуют в планировании программы «Моя улица» и высказывают свое мнение о проводимых работах. Например, после завершения благоустройства в 2016 году более 80 процентов москвичей, проголосовавших в проекте «Активный гражданин», оценили проделанную работу на хорошо и отлично.