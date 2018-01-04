ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Развитие отечественного ОПК и военной мощи страны - стратегическое условие успешной реализации национальных интересов России. Так председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал сообщения СМИ о новых военных спутниках и модернизированных стратегических ракетоносцах, которые в скором времени появятся на вооружении у российских военных.

"Хорошие новости", - отметил политик на своей странице в Фейсбуке.

Журавлёв убежден, что именно эффективная обороноспособность является залогом политического и экономического суверенитета нашей страны.

"Это один из приоритетов президентского курса Владимира Путина и патриотической программы партии "Родина", - подчеркнул лидер российских социал-патриотов.

"Будем сильными - прорвёмся к любым высотам!" - заключил Журавлёв.