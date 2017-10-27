ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сказано на сайте главы государства.

"Этой весной на День Победы мне довелось побывать в Казахстане. Впечатления очень хорошие! Все гордятся нашей общей Победой, говорят по-русски, полно надписей на русском языке. Однако власти Казахстана заявляют о необходимости перехода казахского языка на латинский алфавит", - отметил в этой связи на своей странице в Facebook председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Эта тема возникла уже давно. И когда это всё-таки произойдёт, то приведёт к серьёзным проблемам между Россией и Казахстаном, между русскими и казахами и у них в стране, и у нас. А русские в Казахстане – второй по численности народ! Безусловно, это будет демонстративное отдаление Казахстана от России в сторону западного блока. Но российские политики почему-то молчат об этом. Нельзя молчать!" – заявил Журавлёв.

В новом проекте казахского алфавита на основе латиницы 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами.