Кабмин РФ одобрил поправки в бюджет ПФР на 2017 год
20.10.2017, 21:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и приняло решение внести его в Государственную Думу, сообщают РИА Новости.
Законопроектом предусматривается изменение основных параметров бюджета ПФР в связи с уточнением показателей социально-экономического развития до 2020 года по базовому варианту и в целях приведения в соответствие с параметрами федерального бюджета.
Законопроектом предусматривается изменение основных параметров бюджета ПФР в связи с уточнением показателей социально-экономического развития до 2020 года по базовому варианту и в целях приведения в соответствие с параметрами федерального бюджета.
Источник: Единая Россия