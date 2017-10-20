ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и приняло решение внести его в Государственную Думу, сообщают РИА Новости.

Законопроектом предусматривается изменение основных параметров бюджета ПФР в связи с уточнением показателей социально-экономического развития до 2020 года по базовому варианту и в целях приведения в соответствие с параметрами федерального бюджета.