ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам нa формирование комфортной городской среды. Соответствующее постановление опубликовано нa сайте Кабмина РФ.

Отмечается, что изменениями установлены порядок и условия проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

"Это позволит органам власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления подготовить пятилетнюю программу формирования комфортной городской среды, которая будет максимально соответствовать интересам жителей муниципальных образований", - говорится нa сайте Кабмина РФ.

Также это позволит повысить вовлеченность граждан в принятие решений и реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ формирования современной городской среды были утверждены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года.