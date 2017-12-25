Кабмин РФ изменил правила выделения субсидий на формирование комфортной городской среды
25.12.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам нa формирование комфортной городской среды. Соответствующее постановление опубликовано нa сайте Кабмина РФ.
Отмечается, что изменениями установлены порядок и условия проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.
"Это позволит органам власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления подготовить пятилетнюю программу формирования комфортной городской среды, которая будет максимально соответствовать интересам жителей муниципальных образований", - говорится нa сайте Кабмина РФ.
Также это позволит повысить вовлеченность граждан в принятие решений и реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ формирования современной городской среды были утверждены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года.
Отмечается, что изменениями установлены порядок и условия проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.
"Это позволит органам власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления подготовить пятилетнюю программу формирования комфортной городской среды, которая будет максимально соответствовать интересам жителей муниципальных образований", - говорится нa сайте Кабмина РФ.
Также это позволит повысить вовлеченность граждан в принятие решений и реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ формирования современной городской среды были утверждены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года.
Источник: Единая Россия