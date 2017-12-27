Кабмин РФ утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребёнка
27.12.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило выделение в 2018 году 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребёнка. Решение было принято по итогам заседания Правительства РФ 26 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Согласно документу, одобрено решение распределить регионам РФ 21,4 млрд рублей для "назначения и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка".
Минфину России до 15 января 2018 года поручено обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию этой меры.
Напомним, 28 ноября на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребёнком. Также, по его словам, с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тыс. рублей.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. "Озвученные стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости", – подчеркнул он.
6 декабря Президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах на рождение первенца. Согласно документу, право на такую выплату получают граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, при соблюдении трёх условий: если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превысит полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Согласно документу, одобрено решение распределить регионам РФ 21,4 млрд рублей для "назначения и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка".
Минфину России до 15 января 2018 года поручено обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию этой меры.
Напомним, 28 ноября на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребёнком. Также, по его словам, с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тыс. рублей.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. "Озвученные стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости", – подчеркнул он.
6 декабря Президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах на рождение первенца. Согласно документу, право на такую выплату получают граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, при соблюдении трёх условий: если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превысит полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Источник: Единая Россия