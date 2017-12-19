Кабмин РФ выделил более 1,2 млрд руб. на развитие образования в области сельского хозяйства
19.12.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на развитие образования в области сельского хозяйства, сообщает сайт Правительства РФ.
«Подписанным распоряжением Минсельхозу из Резервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1230 млн рублей для предоставления субсидий подведомственным образовательным организациям высшего образования в целях выполнения государственного задания по развитию образования в области сельского хозяйства», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования».
«Подписанным распоряжением Минсельхозу из Резервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1230 млн рублей для предоставления субсидий подведомственным образовательным организациям высшего образования в целях выполнения государственного задания по развитию образования в области сельского хозяйства», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования».
Источник: https://er.ru