ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ предлагает ввести запрет на интернет-торговлю рецептурными медикаментами, а сайты аптечных предприятий, нарушающие эти правила, будут блокироваться в досудебном порядке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров.

"Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными", - отметил он.

"Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной продажи: продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения - могут продаваться только те лекарства, которые в обычной сети отпускаются без рецепта", - подчеркнул Медведев, добавив, что запрет будет распространяться также на интернет-торговлю наркотическими и психотропными рецептурными лекарствами.

"Аптечные сайты, которые будут эти правила нарушать, подлежат закрытию - они будут блокироваться в досудебном порядке", - сказал премьер-министр РФ, уточнив, что такие сайты будут включаться в реестры ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию.