ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении на 2,25 млрд рублей (до 12,9 млрд рублей) размера субсидий регионам для создания и модернизации объектов АПК.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования", - говорится в распоряжении.

Сообщается, что средства предоставляются из федерального бюджета 38 российским регионам.