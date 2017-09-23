Капремонт многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнен на 93%
23.09.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа капитального ремонта 2017 года в республике близка к завершению. "Натуральное" выполнение по жилому многоквартирному фонду на настоящий момент составляет 93 процента. В настоящее время на местах необходимо усилить работу с документами. Об этом на совещании в Доме Правительства сегодня сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
Совещание в режиме видео-конференцсвязи состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В нём также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципалитетов и крупных предприятия региона.
На объектах капитального ремонта и строительства выросла культура соблюдения правил и норм безопасности – отметил зам главы Минстроя РТ Алексей Фролов: "За текущие две недели Государственной жилищной инспекцией проведено 54 обследования. Фактов нарушений не выявлено. В целом с начала года проедено 3 275 обследований в 43 муниципальных образованиях, выявлено 54 нарушения в 17 муниципальных образованиях", - сообщил он.
Из 146 образовательных учреждений, включённых в программу капитального ремонта этого года, работы не завершены только на одном объекте – казанской Гимназии №28. Сейчас там ведётся усиление фундамента и общестроительные работы. Ученики временно распределены по другим школам. Из 10 ресурсных центров небольшие недоделки по капремонту остались только на одном – "Международном колледже сервиса". "Думаю, что в течение двух недель эти работы будут завершены", - сообщил Алексей Фролов.
На 97,7 процента выполнены объёмы запланированных работ на объектах культуры. На 99 процентов реализована программа этого года по капитальному ремонту зданий советов сельских поселений. Кипит работа и на всех 74 вошедших в программу 2017 года поликлиниках. Динамика выполнения задач за неделю составила 6,5 процента, при общем выполнении 42,5 процента.
"По программе общественных пространств на текущую дату выполнение программы составляет 70 процентов. Работы ведутся на 68 объектах. Завершены шесть. Три объекта находятся в высокой степени готовности", -доложил зам главы Минстроя республики. На 98 процентов уже справились с задачами текущего года специалисты республиканского фонда газификации. За отметку в 70 процентов выполнения, перешагнули все три программы капремонта, что имеют отношение к сельскому хозяйству – ремонт коровников, овощехранилищ и силосно-сенажных канав.
Отдельно на совещании остановились на реализации программы по переходу на индивидуальные системы отопления в пгт Уруссу – административном центре Ютазинского района. Из 3999 квартир посёлка, 3302 семьи договоры на установку котлов заключили. В 2816 квартирах уже пущен газ и люди могут сами регулировать температурный режим в жилище. Динамика за неделю – 156 квартир.
Совещание в режиме видео-конференцсвязи состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В нём также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципалитетов и крупных предприятия региона.
На объектах капитального ремонта и строительства выросла культура соблюдения правил и норм безопасности – отметил зам главы Минстроя РТ Алексей Фролов: "За текущие две недели Государственной жилищной инспекцией проведено 54 обследования. Фактов нарушений не выявлено. В целом с начала года проедено 3 275 обследований в 43 муниципальных образованиях, выявлено 54 нарушения в 17 муниципальных образованиях", - сообщил он.
Из 146 образовательных учреждений, включённых в программу капитального ремонта этого года, работы не завершены только на одном объекте – казанской Гимназии №28. Сейчас там ведётся усиление фундамента и общестроительные работы. Ученики временно распределены по другим школам. Из 10 ресурсных центров небольшие недоделки по капремонту остались только на одном – "Международном колледже сервиса". "Думаю, что в течение двух недель эти работы будут завершены", - сообщил Алексей Фролов.
На 97,7 процента выполнены объёмы запланированных работ на объектах культуры. На 99 процентов реализована программа этого года по капитальному ремонту зданий советов сельских поселений. Кипит работа и на всех 74 вошедших в программу 2017 года поликлиниках. Динамика выполнения задач за неделю составила 6,5 процента, при общем выполнении 42,5 процента.
"По программе общественных пространств на текущую дату выполнение программы составляет 70 процентов. Работы ведутся на 68 объектах. Завершены шесть. Три объекта находятся в высокой степени готовности", -доложил зам главы Минстроя республики. На 98 процентов уже справились с задачами текущего года специалисты республиканского фонда газификации. За отметку в 70 процентов выполнения, перешагнули все три программы капремонта, что имеют отношение к сельскому хозяйству – ремонт коровников, овощехранилищ и силосно-сенажных канав.
Отдельно на совещании остановились на реализации программы по переходу на индивидуальные системы отопления в пгт Уруссу – административном центре Ютазинского района. Из 3999 квартир посёлка, 3302 семьи договоры на установку котлов заключили. В 2816 квартирах уже пущен газ и люди могут сами регулировать температурный режим в жилище. Динамика за неделю – 156 квартир.
Источник: Правительство Татарстана